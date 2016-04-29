Скончался выдающийся певец, исполнитель песни "Два кольори" Дмитрий Гнатюк

Как сообщает Министерство культуры Украины, ушла из жизни легенда украинского оперного пения.

"Мировое музыкальное искусство понесло невосполнимую утрату - 29 апреля на 92-м году ушел из жизни выдающийся певец, Герой Украины, народный артист Украины, академик Национальной академии искусств Украины, профессор, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Дмитрий Михайлович Гнатюк", - говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что всю свою жизнь Гнатюк посвятил развитию и популяризации национального оперного искусства и воспитанию лучших украинских артистов.

Читайте такжеУмер известный диссидент и руководитель хора "Гомін" Леопольд Ященко

"Исполнитель более пятидесяти сложных и больших ролей в оперных спектаклях, среди которых партия Султана в "Запорожце за Дунаем" Н. Лысенко, Энея в "Энеиде" Н.Лысенко, Остапа в "Тарасу Бульбе" Н. Лысенко, Фигаро в "Севильском цирюльнике" Дж. Россини, Князь Игорь из одноименной оперы А. Бородина и др", - говорится в сообщении.

Как режиссер Гнатюк осуществил постановки известных и любимых опер "Тарас Бульба", "Наталка Полтавка" Николая Лысенко, "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского, "Пиковая дама", "Мазепа" Петра Чайковского, "Сорочинская ярмарка" Модеста Мусоргского, "Тоска" Джакомо Пуччини, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата", "Аида" Джузеппе Верди, "Война и мир" Сергея Прокофьева.

"Именно Дмитрий Михайлович стал первым исполнителем песен, которые вошли в "Золотой фонд украинской эстрады" ‑ "Мой Киев" и "Два кольори", - говорится в сообщении.

За выдающиеся достижения он был награжден многочисленными государственными наградами.

В Министерстве культуры выразили искренние глубокие соболезнования родным и близким покойного, его коллегам и всей украинской общественности.

Церемония прощания состоится в среду, 4 мая, в 11.00 в Национальной опере Украины (Киев, ул. Владимирская, 50).