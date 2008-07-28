Из-за стихии ГАИ закрывает проезд по автодороге М-15 «Одесса-Рени»

Из-за повышения уровня воды в Днестре Одесская областная ГАИ закрывает проезд по автодороге М-15 «Одесса-Рени» на участке населенных пунктов Маяки-Староказачье.

Как сообщили УНИАН в облуправлении Госавтоинспекции МВД Украины, закрытие проезда по направлению из Одессы в южные районы и в обратном направлении вводится с утра 29 июля.

Облуправление Госавтоинспекции обратилось к участникам дорожного движения избрать обходную автодорогу Т-16-04 «Одеса - Белгород-Днестровский - Монаши», чтобы избежать длительного простоя по пути в южные районы области.

Напомним, с учетом выпавших обильных осадков в верхнем течении Днестра управление МЧС Украины в Одесской области сегодня предупредило жителей приднестровских населенных сел и городов об угрозе возможного подтопления зданий и призвало население приготовиться к эвакуации. Пострадать могут, прежде всего, населенные пункты Беляевского, Белгород-Днестровского, Овидиопольского и Раздельнянского районов, предупреждает управление МЧС.