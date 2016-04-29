В Житомире открылся Пасхальный городок, где представлено 300 писанок

Как передает корреспондент УНИАН участие в открытии городка приняли представители власти, депутаты Житомирского городского совета, представители интеллигенции города, молодежь и журналисты, всего около ста человек.

В городе представлено 300 крупных писанок, которые разрисовали житомирские дети. Кроме выставки пасхальных писанок, в городке действует ярмарка, где представлены плетеные корзины, изделия из лозы и льна, украинские вышиванки и продукты питания - паски, шоколад, мед, размещены арт-галерея и зона детских развлечений.

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"На фестивале писанок они будут представлены для конкурсной комиссии - почти 300. Комиссия объявит результаты 1 мая в трех номинациях - современная писанка, писанка с сохранением национальных традиций, приз зрительских симпатий. И, соответственно, гран-при", - сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

300 писанок выполнены в самых разнообразных техниках - от традиционных украинских росписей и орнаментов до патриотических рисунков.

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