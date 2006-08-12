В драке между торговцами и татарами в Бахчисарае участвовали по 300 человек

В Бахчисарае произошло очередное столкновение между крымскими татарами, требующими закрыть центральный рынок города, и торговцами.

По данным Центра общественных связей ГУМВД в Крыму, в драке с обеих сторон участвовали примерно по 300 человек. В результате столкновения 4 человека получили ушибы и ссадины, у одного сломана нога.

Крымские татары требуют закрыть центральный рынок Бахчисарая, так как на его месте расположено древнее мусульманское кладбище и несколько мавзолеев крымских ханов. Они устроили пикет возле районной администрации. Туда же на митинг пришли торговцы, выступающие категорически против закрытия рынка.

Милиция не смогла сдержать толпу, завязалась драка. Ее участники использовали камни, палки, арматуру и дымовые шашки. На место происшествия было выслано милицейское подкрепление и 50 спецназовцев из подразделения «Беркут». Из Симферополя также прибыла оперативно-следственная группа.