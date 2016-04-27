Хмару на допросе спрашивали, знаком ли он с обвиняемым в терроризме Корсунским

Как передает корреспондент УНИАН, после допроса Степан Хмара сообщил, что ничего не смог рассказать следователю, поскольку он не имеет отношения к тем лицам и организациям, о которых его спрашивали.

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"Или СБУ не знает своих обязанностей, или там сидят идиоты-непрофессионалы. Меня спрашивали, знаю ли я о создании террористической организации "ЛНР" и поддерживаю ли с ними связь. Также меня спрашивали о каком-то Корсунском, который близок к тем товарищам ("ЛНР" - УНИАН)”, - сказал Герой Украины.

Также он заявил, что настоящим мотивом его вызова на допрос было запугать общественность.

"Служба безопасности зря проедает деньги налогоплательщиков и обслуживает мафиозную банду на Банковой: порошенок, ложкиных и им подобных. Я думаю, что это (допрос — УНИАН) попытка давления на общественность, ведь они не на столько круглые идиоты, чтобы не понять, что на меня давить - значит выставить себя на посмешище", - сказал Степан Хмара.

Следует отметить, что в общественной приемной СБУ случайно оказался адвокат Корсунского Сергей Трофимов, который, по его словам, пришел на следственные действия, связанные с его клиентом. Он заявил, что его клиент не является сепаратистом, а на самом деле пытался организовать переговорный процесс между теми, кто захватил здание СБУ в Луганске, и украинскими правоохранителями.

Также защитник заявил, что ему ничего не известно о том, знаком ли Корсунский со Степаном Хмарой: "Я не знаю, я спрошу у него".

Как сообщал УНИАН, общественного и политического деятеля, Героя Украины 78-летнего Степана Хмару вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля по уголовному делу по созданию и деятельности террористической организации “ЛНР”.

Однако в здании на ул. Владимирской, 33, куда вызвали Хмару на допрос, его никто не ждал. Тогда он пошел в соседнее здание - в общественную приемную СБУ на Владимирской, 35, чтобы прояснить ситуацию и все-таки попасть на допрос.

78-летний Степан Хмара - правозащитник, политзаключенный советских концлагерей, народный депутат Украины І, II и IV созывов, Герой Украины.