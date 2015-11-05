Диссидент Степан Хмара пришел поддержать Корбана (фото)

Процесс над лидером УКРОПа Геннадием Корбаном является планом по зачистке оппозиции.

Об этом заявил правозащитник и диссидент Степан Хмара в перерыве судебного заседания по делу Геннадия Корбана.

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«Этот процесс должен создавать впечатление, что УКРОП – это преступная группировка, во главе которой стоит такой страшный преступник как Корбан. А на самом деле это план Путина по зачистке оппозиции», – сказал Степан Хмара.

По его словам, власть потеряла легитимность, поскольку "платит налоги агрессору, который воюет на Донбассе и убивает наших лучших граждан".

«Эти признаки подпадают под ст.111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», – добавил Хмара.