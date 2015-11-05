Диссидент Степан Хмара пришел поддержать Корбана (фото)
Хмара назвал процесс над лидером "УКРОПа" планом Путина по зачистке оппозиции.
Процесс над лидером УКРОПа Геннадием Корбаном является планом по зачистке оппозиции.
Об этом заявил правозащитник и диссидент Степан Хмара в перерыве судебного заседания по делу Геннадия Корбана.
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«Этот процесс должен создавать впечатление, что УКРОП – это преступная группировка, во главе которой стоит такой страшный преступник как Корбан. А на самом деле это план Путина по зачистке оппозиции», – сказал Степан Хмара.
По его словам, власть потеряла легитимность, поскольку "платит налоги агрессору, который воюет на Донбассе и убивает наших лучших граждан".
«Эти признаки подпадают под ст.111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», – добавил Хмара.