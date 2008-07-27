В Киеве на Владимирской горке проходит божественная литургия

В Киеве на Владимирской горке у памятника князю Владимиру Крестителю в рамках торжеств по случаю 1020-й годовщины крещения Киевской Руси проходит божественная литургия.

Как сообщает пресс-служба Президента, литургию ведет Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I при участии Патриарха Московского и Всея Руси АЛЕКСИЯ II, Митрополита ВЛАДИМИРА, главы делегации Греческой православной церкви Архиепископа Афинского и всей Греции ИЕРОНИМА ІІ, главы делегации Албанской православной церкви Архиепископа Тиранского и всей Албании АНАСТАСИОСА, а также представителей зарубежных делегаций и поместных православных церквей.

В церемонии на Владимирской горке принимает участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, по инициативе которого проходит празднование 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.