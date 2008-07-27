В Хмельницкой области главу райгосадминистрации поймали на взятке

Работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью задержано «на горячем» при получении взятки в сумме 9,5 тысячи долларов председатель одной из районных государственных администраций Хмельницкой области и председатель поселкового совета.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, упомянутые средства они получили от частного предпринимателя за положительное решение вопроса о предоставлении в аренду помещений и земельного участка бывшей воинской части на территории поселка.