В Хмельницкой области главу райгосадминистрации поймали на взятке
03:55, 27 июля 2008Общество
930 0
Сумма - 9,5 тысячи долларов
Работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью задержано «на горячем» при получении взятки в сумме 9,5 тысячи долларов председатель одной из районных государственных администраций Хмельницкой области и председатель поселкового совета.
Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, упомянутые средства они получили от частного предпринимателя за положительное решение вопроса о предоставлении в аренду помещений и земельного участка бывшей воинской части на территории поселка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter