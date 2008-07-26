Из заблокированных паводком домов людей вытаскивали альпинисты

В Ивано-Франковской области альпинисты МЧС эвакуировали 33 взрослых и 21 ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

По его словам, 25 июля на Прикарпатье в селе Ясень Рожнятивского района и в селе Ганнивцы Галицкого района в результате сильного ливня и повышения уровня воды были подтоплены и заблокированы жилые здания. Горные спасатели МЧС, которые оперативно прибыли на место, эвакуировали 19 взрослых и 6 детей. А в селе Сливки Рожнятивского района альпинисты МЧС при помощи спецоборудования эвакуировали 14 взрослых и 15 детей.