Из заблокированных паводком домов людей вытаскивали альпинисты
16:46, 26 июля 2008Общество
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Стихия в Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области альпинисты МЧС эвакуировали 33 взрослых и 21 ребенка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.
По его словам, 25 июля на Прикарпатье в селе Ясень Рожнятивского района и в селе Ганнивцы Галицкого района в результате сильного ливня и повышения уровня воды были подтоплены и заблокированы жилые здания. Горные спасатели МЧС, которые оперативно прибыли на место, эвакуировали 19 взрослых и 6 детей. А в селе Сливки Рожнятивского района альпинисты МЧС при помощи спецоборудования эвакуировали 14 взрослых и 15 детей.
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