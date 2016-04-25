Взрыв на АЗС в оккупированном Крыму: появились фото и видео с места происшествия

Как сообщили очевидцы, на место происшествия приехали несколько пожарных и полицейских машин, территорию в районе 300 метров оцепили, передает местное издание Avdet.

По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание газовой колонки, которое произошло из-за халатности персонала.

В результате происшествия выгорело служебное помещение, одна колонка, а также автомобиль марки Daewoo Lanos. Информации о пострадавших нет.

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Взрыв на этой заправке, по словам местных жителей, происходит уже не впервые.

Джанкойцы рассказывают, что когда эту заправку собирались строить, они выступали против и даже собирали подписи, но ее все-таки построили.

Напомним, взрыв прогремел сегодня утром на газовой автомобильной заправке в оккупированном Джанкое на въезде в город с симферопольской трассы.