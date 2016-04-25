На автозаправке в оккупированном Крыму прогремел взрыв (фото)

Об этом сообщил так называемый руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов, передает "Крыминформ".

«Сейчас на месте осуществляют разбор конструкций навеса заправки. По предварительной информации, при заправке газового баллона автомобиля марки ВАЗ проскочила искра, произошло воспламенение, и огонь перекинулся на колонку. На месте работает три отделения пожарно-спасательной службы, туда выехала лаборатория», - уточнил он.

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Иванов добавил, что жертв и пострадавших нет. Начато расследование происшествия.