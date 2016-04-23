Керчане возмущены учениями российских спецслужб, которые "укладывали" прохожих на землю - СМИ

Керченские СМИ опубликовали видео с комментарием возмущенной местной жительницы, которая стала жертвой антитеррористических учений российских спецслужб, сообщает Крым.Реалии.

"В частности, в одном из мест отдыха в Керчи, на улице Кирова, возле пляжа "Черепашка", российские сотрудники спецслужб с автоматами в руках проводили учения 22 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что людей разных возрастов, в том числе пожилых женщин и мужчин, детей, всех, кто случайно оказался в зоне проведений учений, без церемоний укладывали на землю лицом вниз. На некоторых надевали наручники. Журналистам запрещали снимать проведение операции.

65-летняя керчанка пожаловалась журналистам, что она недавно поломала руку и только на днях ей сняли гипс. Она говорила об этом людям в зеленой форме с автоматами, которые ее схватили, но они ее не слушали.

Официальные пояснения силовых российских ведомств в оккупированном Крыму, как и керченской власти относительно произошедшего отсутствуют.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".