Аксенов наградил кубанских казаков именными часами за помощь в оккупации Крыма (фото)

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу подконтрольного России "правительства" Крыма.

На торжествах, посвященных 25-й годовщине принятия закона России "О реабилитации репрессированных народов", также присутствовала российская власть аннексированного Крыма.

"Казачество всегда выполняло задачи по охране российского государства, и в 2014 году в мирное время вы это доказали. Тысячи казаков под руководством Николая Долуда прибыли в Крым и оказали нам неоценимую помощь", – заявил на мероприятии подконтрольный Кремлю "глава" Крыма Сергей Аксенов и вручил казакам именные часы.

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Справка УНИАН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".