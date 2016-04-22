В Одессе полиция ликвидировала канал сбыта янтаря в Китай

11:28, 22 апреля 2016
Общество
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Оперативники Управления защиты экономики Нацполиции разоблачили группу лиц, которые организовали контрабанду янтаря в Китай.

Щомісячний дохід від незаконної діяльності досягав 20 млн грн / Фото УНІАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции, между участниками группы существовало четкое распределение ролей: непосредственные организаторы (отец и сын), скупщики, работники цеха по обработке камня, местные жители и покупатели из Китая.

"В Одессе размещался главный офис, куда из западных регионов страны привозили незаконно добытый янтарь. Располагался он в подвальном помещении под вымышленной вывеской. В офисе отбирали камни: большие оставляли, а маленькие отвозили в цех, где готовили камни для продажи, в дальнейшем их авіашляхом доставляли в Китай", - рассказали в пресс-службе.

Для организации подпольного цеха злоумышленники арендовали частный дом, который оборудовали необходимой техникой. Несколько десятков работников обрабатывали и доводили янтарные камни до соответствующего вида.

Примерно дважды в месяц граждане Китая прилетали в Украину для приобретения драгоценных камней. О своем визите они предупреждали заранее.

В рамках уголовного производства, открытого следственным отделом Шевченковского отделения полиции Приморского отдела полиции Одессы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, проводятся обыски. Так, по месту жительства участников группы, а также в офисе и подпольном цехе обнаружено и изъято более 25 кг янтаря (камня и готовой к сбыту продукции).

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Установлено, что к организации контрабанды причастны граждане Украины и иностранцы. Ежемесячный доход от незаконной деятельности достигал 20 млн грн.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Сейчас оперативники продолжают проводить обыски.

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