В Ривне сотрудники СБУ изъяли у скупщиков партию янтаря на полмиллиона гривень

11:44, 17 апреля 2016
Общество
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В Ривному сотрудники СБУ изъяли у скупщиков 10 кг янтаря-сырца крупной фракции, ориентировочная стоимость которого на "черном" рынке составляет 500 тыс. грн.

Янтарь / sbu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Открыто уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса ("приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем").

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