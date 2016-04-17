В Ривне сотрудники СБУ изъяли у скупщиков партию янтаря на полмиллиона гривень

В Ривному сотрудники СБУ изъяли у скупщиков 10 кг янтаря-сырца крупной фракции, ориентировочная стоимость которого на "черном" рынке составляет 500 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Читайте такжеПрекращена массовая добыча янтаря в Олевском районе Житомирщины - Нацгвардия (фото)Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организаторов незаконной добычи и сбыта янтаря. Открыто уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса ("приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем").

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