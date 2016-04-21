Рада хочет ввести порядок предоставления прижизненного согласия на посмертное донорство

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение (№ 2386а-1) проголосовали 243 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Проектом закона предусматривается, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо может дать письменное согласие стать донором органов и/или анатомических материалов после своей смерти. После дачи разрешения на такое лицо оформляется карточка потенциального донора государственного образца. Утверждение порядка предоставление согласия, единого образца и порядок оформления карточки потенциального донора, внесение в Единую государственную информационную систему трансплантации сведений о лицах, которые дали такое согласие, утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения. Сведения о предоставлении такого согласия будут считаться конфиденциальной информацией. Также законопроектом предусматривается, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано.

В пояснительной записке сказано, что уже сегодня в развитых странах мира трансплантация стала стандартом лечения многих патологий, а по прогнозам экспертов, в середине третьего тысячелетия 50% хирургических операций будут связаны с пересадкой органов человека.

«Одной из основных причин торможения развития в Украине данного направления медицины является отсутствие необходимого количества органов для трансплантации. По предварительным подсчетам, в Украине ежегодно погибает от 40 до 60 потенциальных доноров на 1 млн населения, что составляет около 3 тыс. доноров, которые могли бы спасти жизни 10 тыс. больным», - говорится в записке.