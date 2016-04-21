ВР отказалась легализовать частных судебных исполнителей

За принятие в первом чтении законопроекта №2508а проголосовали 170 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый заместитель министра юстиции Сергей Шкляр, докладывая по проекту закона, сообщил, что этот документ является частью пакета законопроектов, направленных на реформирование судоустройства в Украине. Речь идет о принудительном исполнении решений судов путем введения института частных исполнителей. Для этого им необходимо придать статус налогоплательщиков, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Депутат из фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев в ходе обсуждения заявил, что она поддерживает этот законопроект, как и другие проекты из этого пакета. "Это фундаментальная реформа исполнительной службы, мы наконец подошли к решению той проблемы, которая существует в Украине относительно выполнения судебных решений", - сказал Алексеев.

В то же время Олег Ляшко заявил, что его Радикальная партия не будет поддерживать эту инициативу. "Мы не будем голосовать за закон, который фактически узаконивает коллекторскую деятельность", - сказал Ляшко.

Александра Кужель ("Батькивщина") сообщила, что ее политсила также не будет поддерживать эти законопроекты о частных исполнителях, а вместо них предлагает собственный проект закона. "Я как депутат два года лично обращаюсь к председателю Государственной исполнительной службы, чтобы выполнить решение суда – не выполняют. Нам нужно реформировать эту службу, а не давать им дополнительные средства и создавать частную компанию людей, которые будут отбирать у людей последние копейки", - сказала Кужель.

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Руслан Князевич ("Блок Петра Порошенко") отметил, что решение о введении института частных исполнителей поможет улучшить работу по исполнению решений судов. "У меня дежавю: я помню такую же дискуссию, когда мы принимали закон о частных нотариусах. Были такие же запугивания и прочее. Сейчас институт прижился, и он намного эффективнее, чем институт государственных нотариусов", – сказал Князевич. Также он напомнил, что обязательства провести эту реформу Украина взяла на себя в рамках ассоциации с ЕС и переговоров с МВФ, и на ее выполнение у страны осталось полгода.

Руслан Сидорович ("Самопомич") отметил, выступая с трибуны, что критики этой реформы забывают о неэффективности Государственной исполнительной службы. Этот законопроект, по его словам, может это исправить, поэтому его фракция поддерживает такую инициативу. "А сколько из вас пробовали, как рядовой гражданин, добиться исполнения судебного решения в Государственной исполнительной службе, которая является заскорузлой, неэффективной, и которую безуспешно пытаются реформировать в течение 20 лет", - сказал Сидорович.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции надеется на скорейшее принятие Радой законов о частных исполнителей судебных решений, которые предусматривают создание института частных исполнителей параллельно с государственными.

Принятие соответствующего законопроекта является требованием Международного валютного фонда и позволит улучшить позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business.

8 октября 2015 года Рада приняла в первом чтении проект закона №2506а "Об органах и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", внесенный Порошенко.

Этим законопроектом предусмотрена модернизация органов государственной исполнительной службы и вводится институт частных исполнителей, определен их правовой статус, регулируется процедура приобретения и прекращения права на осуществление соответствующей деятельности, определяются особенности их финансового обеспечения.

Законопроектом определено, что частным исполнителем может быть гражданин Украины не моложе 25 лет, имеющий высшее юридическое образование степени магистра, владеющий государственным языком, имеющий стаж работы в области права после получения диплома магистра не менее двух лет и сдавший квалификационный экзамен. При этом отмечается, что частный исполнитель в ходе осуществления своей деятельности не может заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики в спорте и работы в органах Ассоциации частных исполнителей Украины) или предпринимательской деятельностью.