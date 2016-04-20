В Киеве стартовала Всеукраинская акция "Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь" (фоторепортаж)

17:50, 20 апреля 2016
Общество
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В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале 20 апреля стартовала Всеукраинская акция "Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь".

Проект спрямований на сприяння консолідації суспільства та піднесення патріотичного духу громадян / УНІАН

В торжествах по случаю отправки приняли участие заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, музыкальный оркестр и, конечно, непосредственные участники акции.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе президента Украины, в ходе поездки объединенная команда волонтеров, педагогов, журналистов, документалистов, художников, общественных деятелей и военных (более 200 человек) на остановках в населенных пунктах планирует проводить различные мероприятия, в частности, художественные акции, лекции, тренинги и мастер-классы, фестивали, обмены культурными достижениями.

Среди городов, в которых планируется работа команды поезда: Харьков, Бахмут, Лиман, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Лозовая, Красноград.

Отмечается, что данный проект направлен на содействие консолидации общества, подъем патриотического духа граждан, развитие волонтерского движения, развенчание мифов российской пропаганды, активизацию межрегионального сотрудничества, усиление диалога и укрепление взаимопонимания жителей различных регионов страны в деле развития Украины.

Акцию организовали по инициативе 86 общественных и волонтерских организаций, добавили в пресс-службе.

При этом президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение "Об оказании поддержки проведению Всеукраинской акции "Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь".

Как ранее сообщал УНИАН, в начале апреля на Майдане Независимости в Киеве люди образовали "живую" карту Украины для съемки социального ролика.

В Киеве 20 апреля состоялась торжественная церемония отправки поезда Единения
В Киеве 20 апреля состоялась торжественная церемония отправки поезда Единения /  © УНИАН
В ходе поездки объединенная команда общественных и культурных деятелей будет проводить различные мероприятия на остановках
В ходе поездки объединенная команда общественных и культурных деятелей будет проводить различные мероприятия на остановках /  © УНИАН
В поездке принимают участие около 200 человек
В поездке принимают участие около 200 человек /  © УНИАН
Маршрут проходит через ряд городов восточной Украины
Маршрут проходит через ряд городов восточной Украины /  © УНИАН
Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет благословил поезд перед отправлением
Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет благословил поезд перед отправлением /  © УНИАН
Заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко и Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
Заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко и Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет /  © УНИАН
Музыканты подготовили инструменты к поездке
Музыканты подготовили инструменты к поездке /  © УНИАН
Выступление оркестра перед отправкой поезда Единства
Выступление оркестра перед отправкой поезда Единства /  © УНИАН
Торжества перед отправкой поезда
Торжества перед отправкой поезда /  © УНИАН
Люди провожают поезд Единства в дорогу
Люди провожают поезд Единства в дорогу /  © УНИАН
Проект направлен на содействие консолидации общества и подъема патриотического духа граждан
Проект направлен на содействие консолидации общества и подъема патриотического духа граждан /  © УНИАН
''Поезд Единения Украины ''Трухановская Сечь'' уже в пути
"Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь" уже в пути /  © УНИАН

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