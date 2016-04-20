В Киеве стартовала Всеукраинская акция "Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь" (фоторепортаж)

В торжествах по случаю отправки приняли участие заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, музыкальный оркестр и, конечно, непосредственные участники акции.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе президента Украины, в ходе поездки объединенная команда волонтеров, педагогов, журналистов, документалистов, художников, общественных деятелей и военных (более 200 человек) на остановках в населенных пунктах планирует проводить различные мероприятия, в частности, художественные акции, лекции, тренинги и мастер-классы, фестивали, обмены культурными достижениями.

Среди городов, в которых планируется работа команды поезда: Харьков, Бахмут, Лиман, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Лозовая, Красноград.

Отмечается, что данный проект направлен на содействие консолидации общества, подъем патриотического духа граждан, развитие волонтерского движения, развенчание мифов российской пропаганды, активизацию межрегионального сотрудничества, усиление диалога и укрепление взаимопонимания жителей различных регионов страны в деле развития Украины.

Акцию организовали по инициативе 86 общественных и волонтерских организаций, добавили в пресс-службе.

При этом президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение "Об оказании поддержки проведению Всеукраинской акции "Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь".

Как ранее сообщал УНИАН, в начале апреля на Майдане Независимости в Киеве люди образовали "живую" карту Украины для съемки социального ролика.