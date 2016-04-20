В ОБСЕ обеспокоены практикой произвола по усмирению журналистов в Крыму

Соответствующее заявление размещено на сайте ОБСЕ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отреагировали на сообщение об обыске у крымского журналиста Николая Семены.

В частности, она выразила обеспокоенность запугивания Семены в оккупированном Россией Крыма.

В ОБСЕ отметили, что согласно сообщениям, сегодня в квартире указанного журналиста был проведен обыск, а его оборудование было конфисковано. Семену задержали и отпустили после нескольких часов допроса. Журналиста отпустили под подписку о невыезде.

"Это недавнее задержание только демонстрирует срочную необходимость прекращения произвольной практики усмирения журналистов в Крыму", - заявила Миятович.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ также обратила внимание на подобные действия по запугиванию людей, которые произошли в этот же день по ряду других крымских жителей, в том числе против фотографа Леньяра Абибуллаева и Руслана Люманова.

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Как сообщал УНИАН, подконтрольный России "прокурор" Крыма Наталья Поклонская заявила о открытии российской ФСБ уголовного дела по крымскому журналисту за «призывы к нарушению территориальной целостности России».

«Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 280.1 УК России. Этим журналистом была подготовлена и опубликована статья, в которой есть высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что не разрешено ни журналистам, ни кому-либо другому», - заявила Поклонская.

Санкция указанной статьи российского законодательства предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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Поклонская утверждает, что дело возбуждено по корреспонденту проекта Радио Свобода «Крим.Реалии». Однако фамилии не называет.

В то же время, как передает Радио Свобода, крымский журналист Олег Крючков сообщил, что речь идет о Николае Семена, в доме которого, как утверждает Крючков, утром 19 апреля силовики провели обыск.

Николай Семена - крымский журналист, ранее работал на всеукраинские издания «День» и «Зеркало недели», также является бывшим корреспондентом московского издания «Известия». Сейчас находится на пенсии.