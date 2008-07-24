Кто в Голливуде зарабатывает больше всех

Актер Уилл Смит получает больше всех в Голливуде. За год он заработал 80 миллионов долларов. Наибольший капитал в прошлом году ему принесли съемки в фильме "Я - легенда". На втором месте в списке актеров-миллионеров Джонни Депп, гонорары которого за год составили 72 миллиона долларов. Комик Эдди Мэрфи заработал 55 миллионов.

В десятку самых дорогих "звезд" Голливуда попали также Майк Майерс, Леонардо Дикаприо, Брюс Уиллис, Бен Стайлер, Николас Кейдж, Уилл Фаррел и Адам Сэндлер.

Журнал Forbes отмечает, что ни одной из актрис попасть в десятку не удалось.

Среди женщин Голливуда больше всего в прошлом году заработала Камерон Диаз - ее заработок составил $50 млн. За ней следует Кира Найтли с $32 млн и Дженнифер Энистон с $27 млн.

Эхо Москвы