Кто в Голливуде зарабатывает больше всех
08:55, 24 июля 2008Общество
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В топ-10 - одни мужчины
|Вилл Смит
В десятку самых дорогих "звезд" Голливуда попали также Майк Майерс, Леонардо Дикаприо, Брюс Уиллис, Бен Стайлер, Николас Кейдж, Уилл Фаррел и Адам Сэндлер.
Журнал Forbes отмечает, что ни одной из актрис попасть в десятку не удалось.
Среди женщин Голливуда больше всего в прошлом году заработала Камерон Диаз - ее заработок составил $50 млн. За ней следует Кира Найтли с $32 млн и Дженнифер Энистон с $27 млн.
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