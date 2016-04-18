Адвокат Савченко хочет договориться об обмене на Александрова и Ерофеева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил журналистам после оглашения приговора Александрову и Ерофееву.

Читайте такжеГРУшников Александрова и Ерофеева приговорили к 14 годам тюрьмы

"Для защиты Надежды Савченко имеет значение то, что в последние месяцы обсуждается обмен на Александрова и Ерофеева. Это станет возможным после того, как приговор Александрову и Ерофееву вступит в законную силу. И теперь я надеюсь, что мы с моими украинскими коллегами — защитниками Александрова и Ерофеева – обсудим возможные согласования действий защиты по обоим делам для того, чтобы наши подзащитные могли быть обменяны друг на друга, если власть России и Украины примет такое решение", - сказал Новиков.

Вместе с тем, адвокат Александрова Валентин Рыбин отметил, что ему ничего неизвестно о позиции Новикова по обмену. Но он готов обсудить с ним этот вопрос: "Относительно обмена. Я юрист, адвокат, защищаю человека. Обмен - не моя компетенция. Обращайтесь к людям, которые занимаются этим, или говорят, что занимаются. Вот сейчас мы возьмем чашку кофе и пожалуй с ним (Новиковым — УНИАН) об этом поговорим".

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении Савченко.

Читайте такжеГРУшников Александрова и Ерофеева приговорили к 14 годам тюрьмы

Александрова и Ерофеева приговорили к 14 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества. Приговор сегодня, 18 апреля, вынес Голосеевский райсуд Киева.