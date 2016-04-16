Транспортирование Савченко в колонию равно ее смерти - российский врач

Об этом сестре заключенной Вере Савченко сообщила член общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Валентина Череватенко, передает ТСН.

Врач отмечает ухудшение состояния здоровья Савченко – у пленницы потеря веса, песок и белок в моче, а вены настолько исколоты капельницами, что остались раны.

Сама Надежда говорит, что чувствует себя очень плохо из-за обезвоживания. "Внутри все жжет, просыпаюсь – сухость во рту такая, что начинаю кашлять. Только как прокашляюсь, могу дышать", - так свое состояние описала сама Надежда.

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Врач говорит, что в таком состоянии транспортировать Савченко в колонию очень опасно. "Этапирование для нее равно летальному исходу", - говорит Череватенко.

Надежда, по словам члена ОНК, очень ждет встреча с Верой и постоянно о ней спрашивает. Сама Череватенко не понимает, почему сестре не разрешают свидания, и постарается встретиться с пленницей на выходных.

По информации Череватенко, этапирование Савченко в колонию не планируется, но ее могут переместить в госпиталь.

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Вера, в свою очередь, будет оставаться в Ростовской области и, после отказов СИЗО, Донецкого суда, ФСИН Ростовской области, будет добиваться разрешения на свидание с пленной в Ростовском областном суде.