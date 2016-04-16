Транспортирование Савченко в колонию равно ее смерти - российский врач
Российский врач, которую приставили к украинской летчице Надежде Савченко для круглосуточного надзора, очень обеспокоена состоянием здоровья пленницы.
Об этом сестре заключенной Вере Савченко сообщила член общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Валентина Череватенко, передает ТСН.
Врач отмечает ухудшение состояния здоровья Савченко – у пленницы потеря веса, песок и белок в моче, а вены настолько исколоты капельницами, что остались раны.
Сама Надежда говорит, что чувствует себя очень плохо из-за обезвоживания. "Внутри все жжет, просыпаюсь – сухость во рту такая, что начинаю кашлять. Только как прокашляюсь, могу дышать", - так свое состояние описала сама Надежда.
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Врач говорит, что в таком состоянии транспортировать Савченко в колонию очень опасно. "Этапирование для нее равно летальному исходу", - говорит Череватенко.
Надежда, по словам члена ОНК, очень ждет встреча с Верой и постоянно о ней спрашивает. Сама Череватенко не понимает, почему сестре не разрешают свидания, и постарается встретиться с пленницей на выходных.
По информации Череватенко, этапирование Савченко в колонию не планируется, но ее могут переместить в госпиталь.
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Вера, в свою очередь, будет оставаться в Ростовской области и, после отказов СИЗО, Донецкого суда, ФСИН Ростовской области, будет добиваться разрешения на свидание с пленной в Ростовском областном суде.