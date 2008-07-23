В Виннице СБУ поймала следователя на взятке

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области задержали старшего следователя одного из районных отделений милиции Винницкого городского управления МВД во время получения взятки в размере 3 тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы УСБУ в Винницкой области.

В соответствии с сообщением, осуществляя досудебное следствие, служащий поставила перед обвиняемым по делу требование предоставить ей средства в сумме 3 тысяч долларов для закрытия следствия на данной стадии.

С целью получения взятки она обратилась к посреднику с просьбой посодействовать ей в получении денег.

В момент получения пакета старший следователь милиции была задержана сотрудниками УСБУ в Винницкой области.

По данному факту прокуратурой Винницкой области возбуждено уголовное дело в соответствии со ст.368 ч.2 (вымогательство и получение взятки должностным лицом) Уголовного кодекса.

Продолжается следствие.