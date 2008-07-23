СБУ открывает архивы о причастных к Голодомору и репрессиям в Украине

Служба безопасности Украины обнародует составленный по ее архивным материалам первый список партийных и советских деятелей, руководителей карательных органов – Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) при СНК СССР и Государственного политического управления (ГПУ) УССР периода 1932-1933 годов, а также документы, которые были подписаны ими лично и стали организационно-правовым основанием для совершения в Украине Голодомора-Геноцида и проведения массовых репрессий.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-центре СБУ.

Как отмечают в Службе безопасности, архивные документы безоговорочно свидетельствуют о том, что Голодомор-Геноцид 1932-1933 годов стал следствием спланированных преступных действий тоталитарного коммунистического режима. Чтобы сделать достоверную архивную информацию об организаторах и исполнителях Голодомора-Геноцида, а также относительно подписанных ими документов доступной для широких кругов общественности, Служба безопасности предлагает интерактивную форму.

В СБУ подчеркивают, что посетители сайта имеют возможность не только ознакомиться с поименным списком ответственных должностных лиц тех времен, но и найти связанные с деятельностью этих лиц распоряжения, протоколы заседаний политбюро ЦК ВКП(б), тайные указания партактива, разъяснения относительно применения т.н. Закона о пяти колосках, директивы об арестах на селе, справки репрессивных органов и тому подобное.

”Систематизированные в интерактивной таблице документы наглядно подтверждают, как во время Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов во исполнение указания политбюро ЦК ВКП(б) (И.Сталин, В.Молотов, Л.Каганович, К.Ворошилов и др.) руководство карательных органов (ОГПУ СССР и ГПУ УССР) издавало оперативные приказы и другие нормативные документы относительно проведения массовых репрессивных операций против “кулаков”, “саботажников”, “мешочников-спекулянтов” и других “контрреволюционных элементов” с целью усмирения украинского села и провоцирования голода, который привел к миллионным жертвам среди украинского народа”, - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Как также отмечают в СБУ, такая публикация – это начало нового архивно-документального проекта, и Служба безопасности призывает Украинский институт национальной памяти, Государственный комитет архивов, правоведов, специалистов отраслевых архивов правоохранительных органов, ученых-исследователей голодоморов, представителей неправительственных организаций приобщиться к работе над документальной базой для оценки действий организаторов и виновников Голодомора-Геноцида в Украине, осуждения виновных в организации и совершении этих преступлений.

Справка УНИАН. СБУ раскрыла для украинской общественности и мирового сообщества все имеющиеся у нее архивные материалы по этой тематике. Впервые Служба безопасности обнародовала приведенные в таблице документы в 2006 году, во время презентации электронной версии и оригиналов архивных документов ГПУ УССР, которые освещают Голодомор 1932-1933 годов в Украине. Эти материалы также включены в научно-документальное издание “Рассекреченная память. Голодомор 1932-1933 годов в Украине в документах ГПУ-НКВД”, К., 2007 г., электронная версия которого размещена на сайте Службы безопасности.