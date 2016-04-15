Киве предлагали 200 тысяч ежемесячно за нереагирование на распространение наркотиков на Днепропетровщине - прокуратура

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, указанные средства злоумышленник предлагал должностному лицу за непринятие мер по пресечению его незаконной деятельности, связанной с распространением наркотиков на территории Днепропетровской области.

Об данном незаконном предложении чиновник сообщил правоохранительным органам.

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По результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий человек, который предлагал взятку, был задержан во время передачи денежных средств должностному лицу. В целом им передано 400 тысяч гривень.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

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