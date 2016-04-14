СМИ: Жители оккупированного Крыма стали активнее оформлять украинские документы

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Крымчане, наверное, более активно начинают узнавать информацию особенно обращаться с заявлениями, с просьбой о помощи в получении свидетельства о рождении детей на территории Крыма. Нашими юристами, наверное, было уже около сотни заявлений в суд подано по подтверждению факта рождения на оккупированной территории. Процентов 60 получили позитивные решения. Сейчас этот процесс двигается более активно», – сказала она.

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Согласно закону Украины №3171, принятому Верховной Радой 4 февраля,жители оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма могут выехать на подконтрольную Украине территорию, взяв с собой документы и свидетельства о рождении или смерти, выданные властями неподконтрольных сейчас территорий Украины.

Новые правила, следующие из закона, правозащитники назвали «дискриминационными».

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Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».