СМИ: Жители оккупированного Крыма стали активнее оформлять украинские документы
Юрист общественной организации «Крым SOS» Виктория Савчук отмечает увеличение спроса на оформление украинских документов от жителей аннексированного Россией Крыма.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
«Крымчане, наверное, более активно начинают узнавать информацию особенно обращаться с заявлениями, с просьбой о помощи в получении свидетельства о рождении детей на территории Крыма. Нашими юристами, наверное, было уже около сотни заявлений в суд подано по подтверждению факта рождения на оккупированной территории. Процентов 60 получили позитивные решения. Сейчас этот процесс двигается более активно», – сказала она.
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Согласно закону Украины №3171, принятому Верховной Радой 4 февраля,жители оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма могут выехать на подконтрольную Украине территорию, взяв с собой документы и свидетельства о рождении или смерти, выданные властями неподконтрольных сейчас территорий Украины.
Новые правила, следующие из закона, правозащитники назвали «дискриминационными».
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Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».