Российским телеканалам пригрозили дисквалификацией из украинского эфира

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупреждает российские телеканалы, что рассмотрит вопрос о правомерности их присутствия в кабельных телесетях Украины в случае продолжения дезинформирования зрителей и умышленных спекуляций на темах, которые провоцируют политическое противостояние, вредят добрососедским отношениям Украины и Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Нацсовета, размещенном на его официальном сайте.

“Досадно, но факт: все попытки Национального совета цивилизовано, в соответствии с общепринятыми во всем мире законодательными, этическими и моральными нормами, выстроить отношения между зарубежными и отечественными субъектами деятельности в информационном пространстве Украины наталкиваются на истерическое сопротивление провайдеров программной услуги и некоторых российских СМИ”, - отмечает Нацсовет.

Учитывая, что речь идет об иностранных телеканалах, Национальный совет проинформировал МИД Украины о возможных последствиях для тех, кто спекуляции на тему украинско-российских отношений сделал своим основным жанром.

В письме к МИД, в частности, говорится: „В связи с тем, что Национальный совет настаивает на адаптации иностранных телепрограмм, что предусмотрено действующим законодательством, некоторые представители украинской телеиндустрии, провайдеры программной услуги развернули настоящую кампанию дезинформации общественности, заострения политического противостояния и социального напряжения, спекулируя на языковой теме. При активной помощи отдельных российских телеканалов распространяются абсурдные утверждения о том, что Национальный совет требует от российских телекомпаний, распространяющих свои программы в кабельных телесетях Украины, перевода их программ на украинский язык”.

В Нацсовете отмечают, что спекуляции на языковой теме стали чуть ли не главной темой сюжетов некоторых российских СМИ, и особенно это характерно для РТР „Планета”. “Непроверенная, тенденциозная, а часто и откровенно провокационная информация становится нормой для этого телеканала”, - отмечают в Нацсовете.

Национальный совет заявляет, что язык телепрограмм никогда не был поводом для отказа провайдерам в праве транслировать российские каналы на территорию Украины. Так, из 45 иностранных программ, которые Национальный совет считает адаптированными к требованиям украинского законодательства и рекомендует для включения в украинские кабельные телесети, лишь 8 выходят в эфир на итальянском, английском, французском, немецком языках, остальные 37 – на русском. “Мы благодарны этим зарубежным телекомпаниям за обогащение информационной палитры нашей страны”, - говорится в заявлении.