Раду сегодня снова "минировали", полиция разыскивает злоумышленника

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, в 10:55 правоохранители столицы получили сообщение о заложенной взрывчатке в здании парламента.

По вызову немедленно выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Здание проверяют представители Управления государственной охраны.

Информация по данному факту была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Одновременно правоохранители устанавливают личность человека, сообщившего о заминировании.

В то же время, отмечают в пресс-службе, с целью недопущения грубых нарушений публичной безопасности и порядка во время заседания парламента и массовых собраний граждан в течение 12-15 апреля столичные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме.

Правопорядок в правительственном квартале обеспечивают почти 1500 правоохранителей.

Отметим, при этом заседание украинского парламента проходило около часа с момента получения сообщения о минировании в обычном режиме, эвакуация не проводилась. Сейчас нардепы ушли на перерыв.

Читайте такжеВ Раде показали заявление об отставке Яценюка с должности премьер-министра

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку Арсения Яценюка и назначение новым премьером Владимира Гройсмана.

При этом к Раде стянули Нацгвардию, скорую и пожарных.