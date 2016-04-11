Завтра суд огласит решение на апелляцию Краснова относительно содержания его под стражей
Завтра утром Апелляционный суд Киева решит, оставлять ли "азовца" Краснова под стражей.
Апелляционный суд Киева во вторник, 12 апреля, в 10:00 огласит решение на жалобу стороны защиты об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей председателя общественной организации "Крым Азов" Станислава Краснова.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева.
Отмечается, что судебное заседание началось с более чем двухчасовым опозданием.
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Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу "азовца" Станислава Краснова. Таким образом он удовлетворил ходатайство прокурора Андрея Сватка об изменении Краснову меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на взятие под стражу до 26 апреля.
Напомним, главу Гражданского корпуса "Азов-Крым" задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.
Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя сознаться про тайник с оружием.
3 марта суд избрал Краснову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кроме того, суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения и направить его к судебно-медицинскому эксперту, который задокументирует телесные повреждения.
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В тот же день Краснову предъявили новые подозрения - подготовка терактов, шпионаж и государственная измена.
15 марта следователи СБУ обратились в суд относительно изменения меры пресечения Краснову с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.