Лидер Меджлиса расскажет Ющенко и Януковичу про конфликт в Бахчисарае

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ в рамках запланированных встреч с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ намерен поднять вопрос о переносе стихийного рынка в Бахчисарае с территории мусульманского кладбища.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса.

По ее информации, лидер Меджлиса 9 августа встречался с председателем Верховной Рады АРК Анатолием ГРИЦЕНКО. Крымский спикер заверил, что встречался как с пикетирующими рынок крымскими татарами, так и с хозяевами рынка с целью выработки конструктивного решения. "Однако на сегодняшний день так и нет никакого результата", заявил М.ДЖЕМИЛЕВ. Председатель Меджлиса не исключил, что, возможно, завтра, 11 августа, будут закрыты все подъезды к рынку. "На нашей стороне закон и справедливость, а проблема с переносом рынка со священных для мусульман мест должна решаться исключительно мирным путем", отметил глава Меджлиса. В этой связи он намерен привлечь обратить внимание руководства Украины на ситуацию в Бахчисарае.

Кроме того, на встрече с главой государства М.ДЖЕМИЛЕВ намерен обсудить ситуацию вокруг принятия законопроектов "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" и "О статусе крымскотатарского народа в Украине", а также проблему наделения крымских татар землей, восстановления исторической топонимики крымскотатарского народа и ряд других вопросов.

В пресс-службе Меджлиса не уточнили, когда именно представители Меджлиса встретятся с В.ЮЩЕНКО и когда пройдет встреча с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, Президент прибыл с визитом в Крым. Глава Кабмина приедет в столицу Крыма - Симферополь в пятницу, 11 августа.

Крымские татары считают, что рынок потребительского общества занимает территорию древнего мусульманского кладбища "Азиз", поэтому требуют от торговцев перенести рынок в другое место.

Руководство рынка не намерено это делать. 8 июля в Бахчисарае на территории рынка произошла массовая драка славян и татар, в которой пострадало несколько человек. Протестные акции крымских татар продолжаются в Бахчисарае и в эти дни. 9 июля власти Бахчисарая обратились с письмом к руководству Украины и Крыма, в котором просили немедленно вмешаться в ситуацию с конфликтным рынком.