В Одессе активисты перекрыли улицу, по которой шли "антимайдановцы"- столкновений удалось избежать

В Одессе правоохранители не допустили еще одного столкновения между «антимайдановцами» и проукраинскими активистами, применив спецсредства.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков «антимайдановцев» из центра города направились к Дому профсоюзов, расположенном на Куликовом поле.

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По дороге они агитировали окружающих присоединиться к ним для участия в митинге, выкрикивая пророссийские лозунги.

Представители патриотических организаций решили помешать акции на Куликовом поле и перекрыли «живой цепью» улицу, по которой шли «антимайдановцы». Сотрудники правоохранительных органов оттеснили украинских патриотов.

Непосредственно на Куликовом после собралось около 200 проукраинских активистов, заявивших, что «сепаратистских шабашей больше здесь не будет». Они сожгли георгиевские ленты и цветы, которые находились возле импровизированного мемориала в память о погибших 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Доме профсоюзов.

Как сообщили УНИАН участники конфликта на стороне проукраинских активистов, в отношении них правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

Между оппонентами, которых разделила «цепь» бойцов Национальной гвардии, происходила словесная перепалка. «Антимайдановцы» ретировались.

Как заявил лидер региональной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко, сотрудники полиции избили активиста резиновой дубинкой, когда он лежал на земле.

«Удары наносились по конечностям, спине и голове. Кроме того, полицейские предложили моему бойцу встать, а когда тот попытался, наступили ему на ноги – в район икроножных мышц», - заявил Стерненко.

Он также выразил возмущение по поводу того, что «сепаратистские митинги и марши полицию не беспокоят», а якобы интересуют только люди, которые «защищали Одессу последние 2 года» от сепаратистов.

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В Национальной полиции данный инцидент пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы сегодня во время празднования 72-й годовщины со дня освобождения города от нацистских захватчиков произошли столкновения «антимайдановцев» с проукраинскими активистами. Два человека были задержаны полицией.

Накануне и. о. начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе заявил, что 10 апреля общественный порядок будут в городе обеспечивать более 1 тыс. правоохранителей.