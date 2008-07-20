Американский миллионер дает "круглую сумму" сельской школе на Закарпатье

Американский миллионер Фредерик РОБИ выделит сельской школе на Закарпатье почти 100 тыс. долларов.

Участие в конкурсе на получение гранта от Ф.РОБИ могли принять только малокомплектные сельские школы трех западных областей Украины (Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской). Наиболее достойно была представлена программа Дунковецкой школы Иршавского района Закарпатской области, которая и выиграла грант.

Как сообщила корреспонденту УНИАН директор этой школы Наталия КОРОВСКАЯ, благодаря выигранному гранту учебное заведение получит в течение пять лет 95 тыс. американских долларов. На эти средства планируют открыть компьютерный класс, подключиться к сети Интернет, закупить новые учебники и спортивный инвентарь. Часть денег пойдет на стипендию способным ученикам и школьникам из малообеспеченных семей, которые ежемесячно будут получать по 250 грн.

По словам Н.КОРОВСКОЙ, кроме этого проекта, во время посещений села Дунковица американский миллионер Ф.РОБИ согласился в течение трех лет выделять 10 тыс. долларов на социальные нужды села. На сегодняшний день он уже выделил 2,5 тыс. долларов детсаду. А со следующего года Ф.РОБИ пообещал направить в Дунковицу волонтера из США, который будет обучать сельских школьников английскому языку, сказала директор школы.

Также, как отметила Н.КОРОВСКАЯ, Ф.РОБИ во время пребывания в селе выразил надежду, что его признают почетным гражданином Дунковицы.

В общей сложности, по данным директора Дунковецкой школы, Ф.РОБИ финансирует в каждой из пяти стран, которые входят в Карпатский еврорегион, по одной школе. Как отметила Н.КОРОВСКАЯ, американский миллионер стремится создать своеобразный «Союз добрососедства», когда школьники и учителя финансированных им школ смогут ездить друг к другу на экскурсии, будут обмениваться опытом и установят между собой партнерские отношения.