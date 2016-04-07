Защита ГРУшников заявляет, что с Ерофеева и Александрова могут снять обвинения в теракте

Об этом заявил адвокат Александрова Валентин Рыбин, передает РИА "Новости".

Рассказывая об отличиях в заключениях экспертизы украинского и российского экспертов, адвокат сказал, что сторону защиты "полностью устраивает исследование, проведенное специалистом (РФ)". "Он не может быть экспертом на территории Украины, так как у него нет соответствующего свидетельства на территории Украины. Он специалист в области медицины и четко дает ответы на те вопросы, на которые, к сожалению, эксперт Харьковского областного бюро не смогла дать четкий ответ", - отметил Рыбин.

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"Речь идет о пулевых повреждениях в костях скелета человека, которые имеют четкие границы. Эти границы, как правило, в большинстве случаев, обусловлены калибром снаряда", - сказал адвокат.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что подсудимые не могли убить украинского военнослужащего из винтореза, который согласно материалам дела принадлежит Ерофееву, защитник ответил утвердительно.

"Это (приобщение к обвинительному акту заключения эксперта Минобороны (РФ) поможет нам в следующем: одним из обвинений является совершение террористического акта, в результате которого был убит человек",- подчеркнул Рыбин. Он сообщил, что выводы российского эксперта были сделаны по инициативы адвоката Юрия Грабовского, который был убит в марте.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля адвокат Оксана Соколовская сказала, что с Александрова и Ерофеева удастся снять обвинение в терроризме, опровергнув выводы судмедэксперта о причинах смерти солдата Пугачева. По словам Соколовской, судмедэксперт предполагает, что смерть Пугачева наступила от ранения от снаряда, который оставил отверстие размером 0,5х0,5 см в черепе потерпевшего. В то же время, добавила адвокат, оружие, изъятое при задержании Александрова и Ерофеева - винтовка “Винторез” - имеет калибр более 9 мм.

Справка УНИАН. 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских диверсантов - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В ходе боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой Ерофеева и Александрова был убит солдат Вадим Пугачев.

В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.