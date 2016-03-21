Адвокату ГРУшника Ерофеева обеспечат охрану

Коллегия Голосеевского районного суда Киева удовлетворила ходатайство адвоката российского спецназовца Евгения Ерофеева Оксаны Соколовской о предоставлении ей охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании Соколовская предоставила суду доказательства того, что ей угрожают неизвестные в связи с тем, что она защищает Ерофеева.

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Среди этих доказательств - скриншоты угроз Соколовской в социальных сетях, а также ее заявление от 26 ноября прошлого года в правоохранительные органы об угрозах в ее адрес со стороны неизвестных лиц.

Прокурор Александр Климович выступил против удовлетворения этого ходатайства, заявив, что Соколовская не предоставила никаких убедительных доказательств об угрозах в ее адрес. По словам прокурора, распечатки из соцсетей не являются надлежащими доказательствами.

Суд, посовещавшись, принял решение удовлетворить ходатайство Соколовской, заметив, что есть основания говорить о реальной угрозе жизни и здоровью Соколовской в связи с выполнением ею профессиональных обязанностей по защите Ерофеева.

Суд определил в рамках расследования уголовного производства в отношении Александрова и Ерофеева принять меры безопасности в отношении Соколовской и членов ее семьи. А именно: осуществлять охрану ее и ее семьи, ее жилища и имущества, а также выдать Соколовской средства индивидуальной защиты и оповещения об опасности.

Осуществления вышеуказанных действий возложено судом на Службу безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.

15 марта адвокат Соколовская заявила об угрозах в свой адрес и давлении и обратилась в суд с ходатайством обеспечить ей охрану.