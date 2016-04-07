"В кому - значит в кому": Сестра Савченко рассказала о визите Фейгина к заключенной украинке и состоянии ее здоровья
Адвоката Надежды Савченко Марка Фейгина пустили к его подзащитной, однако не предоставили никаких документов по состоянию ее здоровья.
Об этом телеканалу "112 Украина" рассказала сестра заключенной в РФ украинки Вера Савченко.
По мнению Веры, Надежда продержится на сухой голодовке в более-менее нормальном состоянии около 6 дней, а дальше она не уверена. Сестра говорит, что Надежда Савченко намерена выйти из СИЗО "в больницу так в больницу, в кому – значит в кому".
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"Он (Фейгин, - ред.) зашел, но ему никаких анализов не показали, результатов, ничего. Он сказал, что Надя мерзнет, кутается в одеяло, но держится", - сообщил Вера.
Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко второй день продолжает сухую голодовку.
22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.
После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.
5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.