"В кому - значит в кому": Сестра Савченко рассказала о визите Фейгина к заключенной украинке и состоянии ее здоровья

Об этом телеканалу "112 Украина" рассказала сестра заключенной в РФ украинки Вера Савченко.

По мнению Веры, Надежда продержится на сухой голодовке в более-менее нормальном состоянии около 6 дней, а дальше она не уверена. Сестра говорит, что Надежда Савченко намерена выйти из СИЗО "в больницу так в больницу, в кому – значит в кому".

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"Он (Фейгин, - ред.) зашел, но ему никаких анализов не показали, результатов, ничего. Он сказал, что Надя мерзнет, кутается в одеяло, но держится", - сообщил Вера.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко второй день продолжает сухую голодовку.

22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.