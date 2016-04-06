Последствия сухой голодовки Савченко лягут на Путина - адвокат
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России, Марк Фейгин заявляет, что последствия объявленной ею сухой голодовки лягут на президента РФ Владимира Путина.
"Судьба Надежды Савченко целиком в руках президента РФ, последствия сухой голодовки Савченко на Путине", – написал Фейгин в "Твиттере".
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Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что негативного влияния на имидж Владимира Путина дело Надежды Савченко не имеет.
Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко сегодня объявила сухую голодовку с требованием освобождения, после того, как 5 апреля приговор российского суда по ее делу вступил в силу. Ее приговорили к 22 годам заключения 22 марта.
Российские власти ранее заявляли, что решение о возможной передаче Савченко Украинеможет быть принято только после вступления в силу приговора по ее делу.