Последствия сухой голодовки Савченко лягут на Путина - адвокат

"Судьба Надежды Савченко целиком в руках президента РФ, последствия сухой голодовки Савченко на Путине", – написал Фейгин в "Твиттере".

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Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что негативного влияния на имидж Владимира Путина дело Надежды Савченко не имеет.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко сегодня объявила сухую голодовку с требованием освобождения, после того, как 5 апреля приговор российского суда по ее делу вступил в силу. Ее приговорили к 22 годам заключения 22 марта.

Российские власти ранее заявляли, что решение о возможной передаче Савченко Украинеможет быть принято только после вступления в силу приговора по ее делу.