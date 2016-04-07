СБУ запретила въезд настоятелю московского храма, собиравшему "помощь ополченцам Новороссии"

Как сообщает пресс-центр СБУ, к сбору средств и вещей под видом "гуманитарной помощи" священник привлек верующих. Доверенные члены религиозной общины въезжали на временно оккупированные террористами территории через неконтролируемый властями участок границы.

"Батюшка требовал от своих посланников фабриковать фотоотчет о "братоубийственной войне", развязанной властями против "русского мира". Материалы церковных "корреспондентов" он использовал для усиления агитации в поддержку "Новороссии" и антиукраинской пропаганды в храме", - говорится в сообщении.

По материалам управления СБУ в Житомирской области принято решение о запрете въезда этому гражданину России на территорию Украины. Соответствующие документы переданы в Государственную пограничную службу для внесения в базу данных.

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