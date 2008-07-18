Жигули насмерть сбили 8-летнего мальчика

В Севастополе водитель автомобиля ВАЗ-2104 насмерть сбил 8-летнего мальчика.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре отдела ГАИ Управления МВД Украины в городе Севастополе, сегодня в 13.40 на улице Горпищенко водитель автомобиля ВАЗ-2104, двигавшейся со стороны улицы Паршина в направлении поселка Дергачи, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП ребенок 8 лет от полученных травм скончался на месте происшествия.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливается, сообщили в пресс-центре.