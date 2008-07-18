УкрГаз-Энерго обвиняет Нафтогаз в непрофессионализме и халатности

СП ЗАО «УкрГаз-Энерго» призывает НАК «Нафтогаз Украины» прекратить кампанию по дезинформированию общественности вокруг проведения общего собрания акционеров совместного предприятия, которое запланировано на 18 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «УкрГаз-Энерго».

В сообщении отмечается, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» из-за своей непрофессиональности и халатности фактически делает невозможным проведение легитимного собрания акционеров.

«Представители «Нафтогаза Украины» прибегли к манипулированию с проведением собрания, семь(!) раз меняя их дату. Кроме того, так и не был соблюден порядок опубликования информации о собрании в СМИ. Считаем, что таким образом руководство государственной монополии пыталось помешать включению в повестку дня вопроса об уплате своих многомиллионных долгов перед «УкрГаз-Энерго» и избежать ответственности за преднамеренное нанесение существенного вреда совместному предприятию», говорится в сообщении.

Компания отмечает, что, несмотря на это, правление выполнило все предусмотренные уставом и законодательством процедуры для проведения собрания. В частности, «Нафтогазу Украины», как инициатору собрания, была предоставлена информация о хозяйственной деятельности общества, что закреплено соответствующими актами приемки-передачи. Правление также выполнило все предусмотренные законом действия для проведения собрания, в частности, получило реестр акционеров и создало мандатную комиссию, которая начнет свою работу 18 июля в 15.00.

Вместе с тем, компания напоминает, что на протяжении первого полугодия руководство НАК «Нафтогаз Украины» подало несколько абсурдных судебных исков относительно отмены государственной регистрации совместного предприятия, пыталось обжаловать результаты предыдущих собраний и заблокировать работу всех руководящих органов (правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии), фактически выступило инициатором незаконного административного давления на ЗАО «УкрГаз-Энерго» со стороны НКРЭ и силовых структур.

Кроме того, компания отмечает, что, согласно уставу общества, акционеры обязаны действовать исключительно в его интересах. «Как тогда можно относиться к деструктивным действиям одного из владельцев, который препятствует законной хозяйственной деятельности общества и не стесняется при этом ссылаться на «общепризнанные принципы корпоративного управления»?», сказано в сообщении.

Также компания призывает представителей «Нафтогаза Украины» не спекулировать на теме выплаты дивидендов общества. «На сегодня долги НАК и ее дочерних компаний перед «УкрГаз-Энерго» значительно превышают прибыль, из которой по определению и по закону могут выплачиваться дивиденды», – добавлено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 липня, «Нафтогаз Украины» заявил, что обеспокоен информацией, которая появилась в ряде информационных агентств со ссылкой на акционеров близких к ЗАО «УкрГаз-Энерго», по поводу возможного срыва проведения общего собрания акционеров ЗАО «УкрГаз-Энерго» (запланировано на 16.00 18 июля), по вине НАК «Нафтогаз Украины».

1 апреля 2008 года общее собрание акционеров ЗАО «УкрГаз-Энерго» не состоялось из-за неявки представителя RosUkrEnergo AG.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» - совместное предприятие НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), было создано в феврале 2006 года. Оно являлось единственным поставщиком природного газа в Украину. «УкрГаз-Энерго» продавало промышленным потребителям Украины природный газ, приобретаемый у RosUkrEnergo.