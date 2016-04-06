Парасюк: у меня в багажнике есть официально зарегистрированное оружие

В частности, издание ZIK обнародовало смс-переписку Владимира Парасюка, в котором упоминается, что в багажнике его машины есть автомат.

В комментарии ZAXID.NET народный депутат подтвердил, что приехал во Львов с оружием – но подчеркнул, что имеет на нее разрешение.

«У меня в багажнике есть официально зарегистрированное оружие. Это карабин, просто он выглядит как автомат – потому что переделанный из автомата Калашникова. Его можно приобрести в любом магазине оружия. Он не стреляет автоматическими очередями, а только одиночными выстрелами. Разрешение у меня на него есть», - пояснил Владимир Парасюк.

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По словам Владимира Парасюка, смс-сообщение, которое сфотографировали журналисты, было адресовано его двоюродному брату. Депутата возмутило то, что журналисты зафиксировали его личную переписку.

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«Я понимаю, что я – публичный человек, но журналисты, которые фотографируют личные переписки и обнародуют их – это не правильно», - заявил Владимир Парасюк.