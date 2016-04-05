В Славянске задержали полицейского, продававшего наркотики у себя дома

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецькой области.

Установлено, что сотрудник полиции по месту своего проживания в частном секторе Славянска наладил постоянный сбыт наркотических средств местным жителям.

Сегодня, 5 апреля, во время очередного сбыта каннабиса полицейский был задержан. У него изъяты незаконно полученные денежные средства в сумме 1200 гривень за очередное реализованное наркотическое средство, а также другие наркотики, подготовленные для реализации. Кроме этого, в ходе обыска домовладения милиционера обнаружены саженцы растений, визуально похожие на коноплю, они также изъяты и направлены на проведение экспертизы.

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Следственно-оперативным путем прокуратурой зафиксировано несколько эпизодов противоправной деятельности по сбыту наркотических средств.

В настоящее время правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно объявления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) и избрании меры пресечения.

Кроме того, прокуратурой устанавливаются каналы поставки правоохранителю наркотических средств. Досудебное расследование продолжается.

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