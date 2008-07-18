Всемирный банк подбросил ВР еще одну работенку

Украине для полноценной интеграции во Всемирную торговую организацию и присоединения к Соглашению о государственных закупках, действующих в пределах ВТО, необходимо адаптировать законодательство к международным требованиям и требованиям относительно предупреждения коррупции и поддержку конкуренции.

Такие рекомендации предоставили специалисты Всемирного банка, сообщает “Немецкая волна”.

Как отметил представитель украинско-европейского совещательного центра по вопросам законодательства Валентин ДЕРЕВЯНКИН, присоединение Украины к Соглашению ВТО о государственных закупках откроет украинским предпринимателям рынки госзакупок США и Евросоюза и позволит привлекать инвесторов тех стран в такие же рынки в Украине. Но для этого государству следует согласовать поданный в парламент проект закона о государственных закупках с требованиями ВТО и директивами Еврокомиссии, сказал он.

По словам В.ДЕРЕВЯНКИНА, «адаптация в Евросоюзе рассматривается как очень широкий процесс, предусматривающий не только собственно законотоворческую работу, но и правоохранительную функцию. Какая роль судов и органов, рассматривающих жалобы».

Специалисты Всемирного банка рекомендовали Украине упразднить Тендерную палату как орган, провоцирующий непрозрачность и коррупцию в сфере государственных закупок. А также сделать тендеры максимально прозрачными для мониторинга общественности и нацелить процедуру их проведения на усиление конкуренции между участниками конкурсов.