Приговор Надежде Савченко вступил в силу
Приговор украинской летчице и народному депутату Надеждe Савченко вступил в силу. 6 апреля она начнет сухую голодовку.
Приговор, вынесенный российским судом украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко, вступил в силу в полночь во вторник, 5 апреля.
Напомним, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил украинку к 22 годам колонии.
Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Савченко Марка Фейгина, в настоящее время "Надежда прекратила употреблять детское питание и пьет только воду". Также, Савченко окончательно решила не подавать жалобу на приговор Донецкого городского суда Ростовской области.
Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.
После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.