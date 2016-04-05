Приговор Надежде Савченко вступил в силу

Приговор, вынесенный российским судом украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко, вступил в силу в полночь во вторник, 5 апреля.

Напомним, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил украинку к 22 годам колонии.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Савченко Марка Фейгина, в настоящее время "Надежда прекратила употреблять детское питание и пьет только воду". Также, Савченко окончательно решила не подавать жалобу на приговор Донецкого городского суда Ростовской области.

Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.