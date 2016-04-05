В странах Восточной Европы основной угрозой нацбезопасности считают Россию – опрос

Таковы результаты опроса американской службы изучения общественного мнения Gallup, обнародованные 4 апреля, сообщает Европейская правда.

Россию в качестве наибольшей угрозы в основном называют в странах Центрально-Восточной Европы, которые являются членами ЕС. В то же время страны региона, не входящие в ЕС, большую угрозу видят все же со стороны США.

Так, среди жителей государств ЕС наибольшей угрозой своей национальной безопасности Россию назвали 69% поляков, 58% эстонцев, 57% румын, 46% литовцев, 42% латышей, 17% словаков, 15% чехов, 14% венгров.

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Греки считают основной угрозой для себя Германию – такого мнения придерживаются 39% опрошенных. Болгары чаще всего в качестве основной угрозы называли США (14%), хорваты – Сербию (11%).

Среди жителей стран СНГ Россию как наибольшую угрозу называют в Украине (52%), Грузии (48%) и Молдове (16%).

В то же время в самой России 64% опрошенных считают основной угрозой США. Основной угрозой считают их также белорусы (44%), казахи (36%), киргизы (33%).

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Среди жителей стран Центрально-Восточной Европы, которые не входят в ЕС, 64% косоваров, 26% албанцев, 10% боснийцев назвали в качестве главной угрозы Сербию. Сербы же главную угрозу для себя видят со стороны США (24%). Жители Азербайджана основной угрозой назвали Армению (64%), и наоборот – армяне считают наибольшей угрозой Азербайджан (60%). Черногория назвала основной угрозой Албанию (15%), Македонию, Грецию (14%).

Опрос проводился с июня по сентябрь 2015 года, было опрошено по тысяче граждан в каждой из стран (в России опросили 2 тысячи респондентов).