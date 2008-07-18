Церковь наградила автора книги о репрессированных священниках

02:07, 18 июля 2008
Общество
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Орденом князя Владимира

Старший редактор Ривненской облгостелерадиокомпании Владимир БОРЩЕВИЧ награжден орденом Равноапостольного Святого князя Владимира III степени за вклад в возрождение духовности в Украине и утверждения Поместной Украинской православной Церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, награда журналисту вручена в соответствии с распоряжением Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА.

Журналист В.БОРЩЕВИЧ удостоен церковной награды не только за освещение в радиопередачах духовной тематики и деятельности УПЦ Киевского патриархата, но и за научные исследования по истории украинской православной церкви на Волыни. В.БОРЩЕВИЧ является также автором книг «Волинський пом’яник» (о репрессированных священниках Волыни), «Автономна православна церква на Волині».

 

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