Церковь наградила автора книги о репрессированных священниках

Старший редактор Ривненской облгостелерадиокомпании Владимир БОРЩЕВИЧ награжден орденом Равноапостольного Святого князя Владимира III степени за вклад в возрождение духовности в Украине и утверждения Поместной Украинской православной Церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, награда журналисту вручена в соответствии с распоряжением Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА.

Журналист В.БОРЩЕВИЧ удостоен церковной награды не только за освещение в радиопередачах духовной тематики и деятельности УПЦ Киевского патриархата, но и за научные исследования по истории украинской православной церкви на Волыни. В.БОРЩЕВИЧ является также автором книг «Волинський пом’яник» (о репрессированных священниках Волыни), «Автономна православна церква на Волині».