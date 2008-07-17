Следующая сессия Киевского городского совета состоится 28 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, закрывая сегодняшнюю сессию.

Комментируя журналистам итоги работы сессии, О.ДОВГИЙ отметил, что сегодня наблюдалась чрезвычайно конструктивная работа, и подавляющее большинство решений было принято почти единогласно. Он выразил надежду, что и следующая сессия будет такой же плодотворной.

О.ДОВГИЙ отметил, что сегодня главным вопросом сессии была ситуация, сложившаяся с хлебом в Киеве.

Также к важным решениям О.ДОВГИЙ отнес решение Киевсовета относительно изменения порядка установки малых архитектурных форм. Он подчеркнул, что Киевсовет прекратил хаотичное развитие МАФов, и выразил мнение, что утверждение единой европейской, цивилизованной концепции размещения МАФов будет воплощено в жизнь, и, в частности, ни один из операторов игровых автоматов не сможет больше надеяться, что он будет развивать свой бизнес с помощью палаток.

«Более того, я надеюсь, что мы ограничим виды товаров, которые можно продавать в палатках, до хлеба, прессы и цветов», - сказал О.ДОВГИЙ.

Также к важным О.ДОВГИЙ отнес то, что Киевсовет выделил землю музею в Пирогово и «Мистецькому арсеналу». В частности, сообщил он, музею в Пирогово было отведено почти 130 га, и следовательно «его границы, на которые постоянно зарились те или иные застройщики или, так скажем, дельцы, уже не смогут этого делать». «Мистецькому арсеналу», по словам О.ДОВГОГО, было выделено почти 10 га земли, что позволит увеличить скорость проведения работ по его строительству.