Украинцы преодолели 65 километров между Гаагой и Амстердамом: призвали голландцев поддержать Соглашение об ассоциации (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в велопробеге от Гааги до Амстердама приняли участие 24 украинца, пробежали эту дистанцию - семь из разных городов Украины - Киева, Черновцов, Одессы, Житомира, а также с Волыни.

Владимир Котик из Житомира в комментарии УНИАН отметил, что эта акция проводится, чтобы продемонстрировать, что украинцы «такие же европейцы, как и нидерландцы, и чтобы они нас поддержали".

"Мне нравятся Нидерланды, но в моем сердце - Украина, и я хочу изменить свою страну к лучшему", - подчеркнул он.

Участники акции прибыли сначала на площадь Рембрандта, где на них ожидали украинцы, которые проживают в Нидерландах, и которые также украсили площадь украинскими флагами, даже скульптуры, которые воспроизводят знаменитую картину Рембрандта "Ночной дозор", были "одеты" в украинскую символику. Прохожим раздавали яблоки как символ плодородия страны.

"Украина - это Европа! Скажи Украине - да!", - скандировали участники акции, которая завершилась исполнением Государственного Гимна Украины.

Вторая половина мероприятия прошла на площади Дам, где при участии ведущих политиков Нидерландов и министров иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса и Украины Павла Климкина прошел митинг в поддержку Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Говоря о важности Соглашения, Кундерс отметил, что для Нидерландов важна поддержка Украины.

"Для всех нас важна страна, которая безопасна, важны инвестиции в стабильность. Важно, чтобы Украина боролась с коррупцией, смогла оберегать свои границы. Второе, что важно: вчера 300 нидерландских компаний выразили заинтересованность прийти в Украину, это не только международные компании. Третье - важно вместе с другими странами защищать свободу в Европе. Это практично и прагматично, типично по-нидерландски", - сказал глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Кундерс отметил, что украинцы не хотят больше жить в «постсоветской структуре олигархии и коррупции, поэтому Соглашение об ассоциации является важным».

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В интервью журналистам министр констатировал, что ему не известно, какими будут результаты референдума.

"Экзит-пол показывает положительный результат, но мы должны посмотреть. Я надеюсь, что он будет положительным", - добавил Кундерс.

В свою очередь Климкин призвал граждан Нидерландов поддержать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. "Важно иметь программу европейских реформ в Украине, важно усилить в Украине защиту прав человека, и моя просьба к вам: пожалуйста, придите и проголосуйте "да", потому что вы голосуете для Украины, для Европы и также для Нидерландов, потому что спустя годы вы будете чувствовать себя в Украине, как дома - будут одинаковые стандарты, будут одинаковые стандарты для предпринимателей, которые придут к нам, для нидерландских фермеров. Пожалуйста, придите и проголосуйте "да", - призвал Климкин.

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Министр поблагодарил всех участников мероприятий в поддержку Украины. "Это была фантастическая кампания. Даже, если бы не было этого референдума, этот вызов мы использовали для того, чтобы показать современную европейскую Украину Голландии", - сказал он.

Климкин попросил не критиковать его за то, что проехал на велосипеде только пару километров по Амстердаму (анонсировалось, что он возглавит группу). "Я всем очень благодарен, всем, кто ехал вместе и всем, кто мог показать, что украинцы и голландцы должны быть вместе. Соглашение - это не только политические и экономические вещи, это - люди, которые так или иначе работают вместе. И именно за это - большое спасибо", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Референдум был инициирован группой GeenPeil.