Вятрович о декоммунизации: щадить памятники Ленину - все равно, что оставлять свастику на улицах Германии

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вьятрович, передает ZN.UA.

"Закон обязал органы власти проводить демонтаж цивилизованным способом, а не так, как это происходило во время стихийного революционного "ленинопада" . Поэтому даже небольшая часть действительно ценных произведений, должна найти свое место в музеях. А оставлять их в публичном пространстве демократической страны — все равно, что оставлять свастику на улицах Германии", - отметил он.

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Для понимания ситуации Вятрович предложил представить школьника, который спускается в метро, а на каждой станции ему на глаза попадается свастика, в школу он направляется по улице Риббентропа или Гиммлера, а напротив стоит памятник Гитлеру.

"В 2014-м на международной конференции "Как выбросить Ленина из голов украинцев?", организованной Институтом национальной памяти совместно с Посольством Франции и общественными организациями, мы говорили о демонтаже памятников как о первом этапе очищения общества от разрушительных последствий тоталитарного прошлого. По плану он должен закончиться 21 мая 2016 года. И это означает, что пространство, в котором украинцы живут, учатся и работают, будет свободным от тоталитарной пропаганды", - подытожил директор Украинского института национальной памяти.

В начале года Вятрович сообщал, что в Украине было демонтировано более 800 памятников Владимиру Ленину.