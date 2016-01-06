В Украине демонтировано более 800 памятников Ленину

Об этом заявил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "5 каналу", передает Украинская правда.

"К сегодняшнему дню более 800 памятников Ленину в Украине демонтировано", - отметил он.

При этом Вятрович отверг обвинения в том, что под предлогом декоммунизации уничтожаются объекты, которые имеют художественную ценность.

Читайте такжеВ Полтавской области свалили памятник Ленину (видео)

Он отметил, что стихийная декоммунизация в Украине, начавшаяся еще до принятия соответствующего закона, не прекращена.

"Закон о декоммунизации дал возможность то, что имеет какую-то художественную ценность, демонтировать и сохранять в музеях, в противном случае это будет стихийной декоммунинизацией, которая в Украине до сих пор продолжается", - подчеркнул Вятрович.

Читайте такжеДекоммунизация по-одесски: Памятник Ленина превратился в Дарта Вейдера (фото)

"Мы можем показывать советское прошлое в специальных музеях, парках, но мы не можем делать так, чтобы это советское прошлое жило среди нас, потому что оно деформирует нас", - добавил он.