Обстрел КПВВ в Золотом: в Луганской ВГА рассказали о состоянии раненого военного
16:33, 12 февраля 2016Война
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Раненный возле пропускного пункта в Золотом боец находится в стабильном состоянии.
КПВВ в Золотом обстреляли сегодня / dpsu.gov.ua
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на директора Департамента массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации Дениса Денищенко.
"Состояние раненого стабильное, врачи им занимаются. Пропускной пункт должен был быть уже открыт. Так как боевики ведут постоянные обстрелы, то все это отложилось, до какого времени – не известно", – сообщил он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Золотом боевики из минометов обстреляли еще не открытый автомобильный контрольно-пропускной пункт въезда/выезда. По предварительным данным, ранен один военный.
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