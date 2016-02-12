Обстрел КПВВ в Золотом: в Луганской ВГА рассказали о состоянии раненого военного

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на директора Департамента массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации Дениса Денищенко.

"Состояние раненого стабильное, врачи им занимаются. Пропускной пункт должен был быть уже открыт. Так как боевики ведут постоянные обстрелы, то все это отложилось, до какого времени – не известно", – сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Золотом боевики из минометов обстреляли еще не открытый автомобильный контрольно-пропускной пункт въезда/выезда. По предварительным данным, ранен один военный.